В поселке Выбуты Псковского района пройдет 10-й юбилейный фестиваль «Хельга»

13-14 июля в поселке Выбуты Псковского района пройдет 10-й юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Хельга». Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре Псковской области, мероприятие планируется в формате мультивекового фестиваля. Участниками фестиваля станут военно-исторические клубы городов России и Ближнего Зарубежья, клубы любители истории.

Военно-исторический фестиваль «Хельга» проводится на территории Псковского района в историческом месте площадью 4 г в Выбутах и посвящен культуре и традициям Древней Руси, её жителей и её соседей в 9-11 веках, временам становления древнерусского государства. В программе фестиваля исторические реконструкции, выступления музыкантов, огненное шоу и средневековая ярмарка.