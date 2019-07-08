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Культура

В поселке Выбуты Псковского района пройдет 10-й юбилейный фестиваль «Хельга»

8 июля 2019 года, 12:23

13-14 июля в поселке Выбуты Псковского района пройдет 10-й юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Хельга». Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре Псковской области, мероприятие планируется в формате мультивекового фестиваля. Участниками фестиваля станут военно-исторические клубы городов России и Ближнего Зарубежья, клубы любители истории.

В поселке Выбуты Псковского района пройдет 10-й юбилейный фестиваль «Хельга»
Программа фестиваля "Хельга"
Фото организаторов мероприятия

Военно-исторический фестиваль «Хельга» проводится на территории Псковского района в историческом месте площадью 4 г в Выбутах и посвящен культуре и традициям Древней Руси, её жителей и её соседей в 9-11 веках, временам становления древнерусского государства. В программе фестиваля исторические реконструкции, выступления музыкантов, огненное шоу и средневековая ярмарка.

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