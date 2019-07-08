Михаил Ведерников: День памяти Петра и Февронии призван напомнить, что семья — это наша радость и опора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности и с Днем памяти благоверных Петра и Февронии Муромских.

- Семья, брак, трепетное отношение к своим родным и близким всегда были важнейшими традиционными ценностями россиян. По этой причине одними из наиболее известных и почитаемых покровителей в православной культуре издревле являются именно Пётр и Феврония, - цитирует пресс-служба администрации Псковской области главу региона.

Михаил Ведерников отмечает, что истории этих святых уже почти 500 лет, но до сих пор повесть об их непростых, но искренних отношениях содержит в себе актуальную жизненную мудрость и понятную для всех внутреннюю красоту:

- День их памяти призван напомнить каждому из нас, что семья — это наша радость и опора, поддержка, щит от всех тягот и невзгод. Её сохранение — это сакральный долг каждого человека.

Отметим, что 12 июля откроется в Пскове после ремонта откроется Дворец бракосочетания. В день открытия в обновленном здании пройдет несколько церемоний регистрации браков. Ремонтные работы в здании Дворца бракосочетаний проводились за счёт федеральных средств.