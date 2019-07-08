Псковские полицейские продолжают розыск пропавшего 45-летнего мужчины

В Пскове продолжается розыск жителя областного центра, уроженца поселка Брусово Тверской области, Иванова Александра Геннадьевича, 1975 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: на вид около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Был одет в черную шапочку, камуфлированную куртку и брюки зелёного цвета, в темные зимние кроссовки. С собой была черная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.