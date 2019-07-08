Мотивировать детей заниматься высокими технологиями научат в Пскове педагогов со всей России

В понедельник, 8 июля, в псковском «Кванториуме» собрались 40 наставников из 20 регионов страны, обучающих детей в технопарках. На протяжении недели педагоги будут принимать участие в образовательной сессии «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D моделирование и программирования». Педагогов ждут интерактивные лекции, мастер-классы по работе в профильном программном обеспечении, отработка навыков в группах проектной деятельности по реальным заказам рынка.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, наставникам также покажут способы мотивации детей, пробуждения у них интереса к инновационной деятельности. Педагогам предоставят для этого специальную методику.

Как ранее сообщала «Псковская правда», первый «Кванториум» в регионе открылся в прошлом году в Пскове. Школьников учат работе на высокотехнологичном оборудовании. В технопарке открыты аэроквантум, VR/AR-квантум, промробоквантум, геоквантум, хайтек-лаборатория. Ещё один «Кванториум» откроется в Великих Луках по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.