Хорошим поводом для привлечения туристов назвал Михаил Ведерников включение памятников Пскова в список ЮНЕСКО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал пришедшие сегодня, 7 июля, новости из азербайджанской столицы, где на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО древние памятники Пскова были включены в престижный Список всемирного наследия.

Глава региона назвал это большой ответственностью, так как поддерживать памятники в должном состоянии теперь будет сложнее. Также он отметил «признание уникальности наших культурных исторических объектов».

«Это хороший повод, чтобы в регион привлечь большее количество туристов, в том числе и из-за рубежа», - приводит слова Михаила Ведерникова пресс-служба администрации Псковской области.

Как ранее сообщала «Псковская правда» в перечень номинации «Храмы псковской архитектурной школы» вошли 10 церквей. Издание опубликовало их полный список с фотографиями и местами расположения.