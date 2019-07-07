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Культура / Наследие

Хорошим поводом для привлечения туристов назвал Михаил Ведерников включение памятников Пскова в список ЮНЕСКО

7 июля 2019 года, 16:27

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал пришедшие сегодня, 7 июля, новости из азербайджанской столицы, где на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО древние памятники Пскова были включены в престижный Список всемирного наследия.

Глава региона назвал это большой ответственностью, так как поддерживать памятники в должном состоянии теперь будет сложнее. Также он отметил «признание уникальности наших культурных исторических объектов».

«Это хороший повод, чтобы в регион привлечь большее количество туристов, в том числе и из-за рубежа», - приводит слова Михаила Ведерникова пресс-служба администрации Псковской области.

Как ранее сообщала «Псковская правда» в перечень номинации «Храмы псковской архитектурной школы» вошли 10 церквей. Издание опубликовало их полный список с фотографиями и местами расположения. 

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