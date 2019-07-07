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Общество

Михаил Ведерников на Кургане Дружбы: Пусть между нашими народами всегда будут мир и согласие

7 июля 2019 года, 14:15

В воскресенье, 7 июля, в Себежском районе проходит праздник Курган Дружбы в память о партизанах, действовавших в годы Великой Отечественной войны на границе сегодняшних трех государств: России, Беларуси и Латвии. Собравшихся на праздник приветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы с вами находимся в месте, которое одновременно можно назвать и историческим, и легендарным. Эта территория стала символом народного героизма, человеческой гордости и сопротивления, - приводит слова губернатора Псковское агентство информации. - В ряды партизан вставали все, кто мог держать оружие: женщины, старики, дети. Пусть между нашими народами всегда будут мир и согласие».

Также глава региона объявил о введении особого памятного знака и привел слова маршала Жукова: ««Для противника война на два фронта стала полной неожиданностью».

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