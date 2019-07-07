Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Псковские власти: Включение памятников Пскова в список ЮНЕСКО — торжество справедливости

7 июля 2019 года, 12:49

Историческим событием и торжеством справедливости назвала включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО заместитель губернатора Псковской области, глава делегации региона на сессии Комитета всемирного наследия в Баку Вера Емельянова.

Псковские власти: Включение памятников Пскова в список ЮНЕСКО — торжество справедливости
Псковские власти назвали включение памятников Пскова в список ЮНЕСКО историческим событием
Фото Дарьи Хватковой
«Памятники архитектуры - это особая школа, основа для многих архитектурных решений, - цитирует Емельянову ТАСС. - Псковские храмовые элементы находят отражение в памятниках всемирного наследия, они претендовали на то, чтобы их обозначить в списках ЮНЕСКО».

Вера Емельянова подчеркнула, что включение псковских памятников в список ЮНЕСКО налагает на власти Псковской области большую ответственность.

Отметим, что в номинацию входили 18 памятников Пскова, в список были включены 10 из них.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Хорошим поводом для привлечения туристов назвал Михаил Ведерников включение памятников Пскова в список ЮНЕСКО
Михаил Ведерников на Кургане Дружбы: Пусть между нашими народами всегда будут мир и согласие
Второй день фестиваля «Сыр и пряник» отменили в Псковской области
Псковские памятники включили в Список ЮНЕСКО
Лесная свалка ликвидирована в Пустошкинском районе
В Пскове точно подсчитают, сколько учебников не хватает школьникам
Сыр бри с белой плесенью будут производить в Псковской области по французскому рецепту
605-летие Себеж отметит лазерным шоу и фейерверком
Губернатор поздравил работников кооперативных организаций с профессиональным праздником

Комментарии

Авторизация
No comments
Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО

Культура / Наследие
7 июля 12:58

Какие 10 церквей Пскова включили в Список ЮНЕСКО

Эпохального события Псков ждал больше 20 лет
Воздушные замки

Культура / Наследие
7 июля 10:39

Воздушные замки

Яхт-клуб, фонтан, центр приключений – что так и не появилось в Пскове
Постганза

Культура
3 июля 14:51

Постганза

Международный фестиваль, которого так давно ждали псковичи, завершился: время делать выводы