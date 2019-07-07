Псковские власти: Включение памятников Пскова в список ЮНЕСКО — торжество справедливости

Историческим событием и торжеством справедливости назвала включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО заместитель губернатора Псковской области, глава делегации региона на сессии Комитета всемирного наследия в Баку Вера Емельянова.

«Памятники архитектуры - это особая школа, основа для многих архитектурных решений, - цитирует Емельянову ТАСС. - Псковские храмовые элементы находят отражение в памятниках всемирного наследия, они претендовали на то, чтобы их обозначить в списках ЮНЕСКО».

Вера Емельянова подчеркнула, что включение псковских памятников в список ЮНЕСКО налагает на власти Псковской области большую ответственность.

Отметим, что в номинацию входили 18 памятников Пскова, в список были включены 10 из них.