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Досуг

Второй день фестиваля «Сыр и пряник» отменили в Псковской области

7 июля 2019 года, 11:59

Фестиваль «Сыр и пряник» прошел в печорской деревне Бебешкино 6 июля. Организаторы планировали продавать свои изделия и развлекать гостей два дня. Однако уже за первый день гости скупили весь сыр, поэтому было принято решение 7 июля фестиваль не продолжать.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, фестиваль посетили 500 человек. Состоялась дегустация 100 видов сыра, который привезли фермеры не только из Псковского, но также Ленинградской, Московской и Нижегородской областей. Продавали не только сыр, но и другие фермерские продукты, включая овощи, мясо, ягоды и травы.

Развлекательная программа включала в себя концертные выступления, мастер-классы, русские забавы. С приветствием к гостям обратился один из наиболее известных российских сыроваров Олег Сирота.

Как ранее сообщала «Псковская правда» на ферме Бебешкино в этом году начнут производить сыр бри с белой плесенью по французскому рецепту. Об этом изданию рассказал основатель хозяйства Анвар Зуфаров. 

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