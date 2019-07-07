Лесная свалка ликвидирована в Пустошкинском районе

Несанкционированная свалка в лесу уничтожена рядом с деревней Холюны (Пустошкинский район). Мусор убирали сотрудники компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.
Несанкционированная свалка в лесу уничтожена рядом с деревней Холюны (Пустошкинский район). Мусор убирали сотрудники компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.
Отметим, что это уже не первая ликвидированная «Экопромом» свалка. Такую работу компания ведет постоянно.