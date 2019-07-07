Лесная свалка ликвидирована в Пустошкинском районе

4 июля 10:15 Отель «Дядя Федор» «Дядя Фёдор говорит: — Пошли ко мне жить. Кот сомневается: — Мама твоя меня выгонит. — Ничего, не выгонит. Может, папа заступится». Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»