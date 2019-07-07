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Общество / Коммуналка

Лесная свалка ликвидирована в Пустошкинском районе

7 июля 2019 года, 10:25

Несанкционированная свалка в лесу уничтожена рядом с деревней Холюны (Пустошкинский район). Мусор убирали сотрудники компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Лесная свалка ликвидирована в Пустошкинском районе

Фото ПАИ
Мусор пришлось собирать вручную, он был разбросан вдоль лесной дороги, куда техника не могла проехать. Ее использовали только на стадии погрузки собранных отходов в мусоровозы.

Отметим, что это уже не первая ликвидированная «Экопромом» свалка. Такую работу компания ведет постоянно.

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