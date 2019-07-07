В Пскове точно подсчитают, сколько учебников не хватает школьникам

Точный подсчет имеющихся в школах ресурсов учебной литературы и потребность в закупке произведут в Пскове. Об этом стало известно во время обсуждения проблемы депутатами городской Думы. И.п. главы Пскова Елена Полонская предложила внести в областное Собрание инициативу при рассмотрении бюджета на следующий год: выделить средства конкретно на учебники.

На депутатский час был приглашен председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Он обозначил причины, которые мешают на 100% обеспечить школьников учебниками. Среди них – рост числа школьников, введение новых предметов и внедрение с этого года отдельного стандарта на учебники для коррекционных школ.