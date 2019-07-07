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Общество / Образование

В Пскове точно подсчитают, сколько учебников не хватает школьникам

7 июля 2019 года, 10:05

Точный подсчет имеющихся в школах ресурсов учебной литературы и потребность в закупке произведут в Пскове. Об этом стало известно во время обсуждения проблемы депутатами городской Думы. И.п. главы Пскова Елена Полонская предложила внести в областное Собрание инициативу при рассмотрении бюджета на следующий год: выделить средства конкретно на учебники.

На депутатский час был приглашен председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Он обозначил причины, которые мешают на 100% обеспечить школьников учебниками. Среди них – рост числа школьников, введение новых предметов и внедрение с этого года отдельного стандарта на учебники для коррекционных школ.

Мы должны, и мы обеспечим детей учебниками - есть задачи, и они будут выполняться.

В Пскове точно подсчитают, сколько учебников не хватает школьникамАлександр Седунов

Что касается электронных учебников, то их широкое использование было бы более удобно школьникам, на занятия можно было бы носить не целый рюкзак, а один гаджет. По нацпроекту «Образование» планируется техническое переоснащение школ и более широкий переход на электронные учебники. Однако с финансовой точки зрения выгоды никто не получит: выпуск учебников – прибыльный бизнес, электронная версия стоит столько же, сколько и бумажная. На этом внимание депутатов акцентировала заместитель начальника городского управления образования Светлана Котова. 

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