Сыр бри с белой плесенью будут производить в Псковской области по французскому рецепту

В мае этого года семейную ферму «Бебешкино», которая находится в Печорском районе, посетили французы. Как рассказал основатель фермы Анвар Зуфаров, французы приехали в гастрономический тур по сыроварням России, но Псковской областью интересовались особо.

- Оказывается, они про нас читали, слышали, - отметил Анвар. - Они с нами созвонились, сказали, что приедут и спросили, сколько будут должны за экскурсию, дегустацию. Мы ответили, что это будет бесплатно. Они поинтересовались, что привезти из Франции. «Настоящий сыр бри, пожалуйста, который не купить в магазине и хорошее настроение», - попросили мы.