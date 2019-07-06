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Общество

Сыр бри с белой плесенью будут производить в Псковской области по французскому рецепту

6 июля 2019 года, 13:45

В мае этого года семейную ферму «Бебешкино», которая находится в Печорском районе, посетили французы. Как рассказал основатель фермы Анвар Зуфаров, французы приехали в гастрономический тур по сыроварням России, но Псковской областью интересовались особо.

- Оказывается, они про нас читали, слышали, - отметил Анвар. - Они с нами созвонились, сказали, что приедут и спросили, сколько будут должны за экскурсию, дегустацию. Мы ответили, что это будет бесплатно. Они поинтересовались, что привезти из Франции. «Настоящий сыр бри, пожалуйста, который не купить в магазине и хорошее настроение», - попросили мы.

Сыр бри с белой плесенью будут производить в Псковской области по французскому рецепту

Гости привезли не только сыр, но и его рецепт, который дает право этот сыр производить.

- Думаю, что мы этим правом воспользуемся, - заявил он. - И в самое ближайшее время сыр с белой плесенью появится на прилавках псковских магазинов.

Напомним, что сегодня на ферме проходит праздник «Сыр и пряник». Принять участие в нем может любой желающий. Специально, чтобы доставить гостей на ферму курсируют бесплатные автобусы.

Расписание следующее:

Псков-Бебешкино -15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Бебешкино-Псков – 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

Остановка в Пскове на парковке за магазином «Зенден»

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