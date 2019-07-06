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Общество / Важная дата

605-летие Себеж отметит лазерным шоу и фейерверком

6 июля 2019 года, 11:51

В субботу, 6 июля,  на центральной площади работает Международная ярмарка ремесленников и мастеров современного традиционного народного творчества, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Весь день в Себеже будут работать интерактивные, концертные площадки, выставки, спортивные мероприятия. Гости праздника смогут стать участниками тематических развлекательных программ с розыгрышами и конкурсами. В сквере у обелиска 150-й Идрицко-Берлинской дивизии будет открыт памятник воинам-интернационалистам.

605-летие Себеж отметит лазерным шоу и фейерверком

Завершится праздник лазерным шоу, дискотекой и фейерверком.

Напомним, что Себеж внесён в Список исторических городов России. Первое летописное упоминание датировано 1414 годом. В историю себежского края вошли имена многих выдающихся людей, чья деятельность имела большое значение в развитии науки и культуры Российского государства. Русский поэт Г. Р. Державин владел имением в себежской деревне Прихабы, писатель Д. И. Фонвизин — имением в Тележниках. В деревне Ломы бывал у своего отца будущий декабрист П. И. Пестель. Неоднократно в Себеже бывал художник Марк Шагал и многие его картины вдохновлены себежскими пейзажами. В Себеже родился и вырос известный киноартист Зиновий Гердт.

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