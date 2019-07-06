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Общество / Важная дата

Губернатор поздравил работников кооперативных организаций с профессиональным праздником

6 июля 2019 года, 09:48

Поздравляю с Международным днем кооперативов!

В кооперативных организациях Псковской области на постоянной основе трудятся более четырёх тысяч человек. Во многих случаях именно они являются единственными, кто осуществляет гарантированное обслуживание сельского населения.

Это принципиально важно, если учитывать наличие в регионе сотен малых населённых пунктов, где практически невозможно вести рентабельную стационарную торговлю. Но что особенно вызывает уважение — уровень и качество оказываемых услуг действительно находятся на высоком уровне.

Несмотря на все логистические сложности, совокупный оборот системы потребительской кооперации в Псковской области составляет порядка 7,7 млрд рублей в год. Это объективно говорит о востребованности предоставляемых услуг, а также об ответственном отношении к своей работе сотрудников кооперативов.

Можно с уверенностью сказать, что социальная ориентированность, забота о жителях области — это залог успеха Псковского Облпотребсоюза, являющегося на протяжении многих лет одним из лидеров российской кооперации.

Благодарю вас за профессионализм, ответственное отношение к делу, значительный вклад в социально-экономическоеразвитие нашего региона и в сохранение сельских территорий.

Желаю стабильной работы, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Губернатор поздравил работников кооперативных организаций с профессиональным праздником
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