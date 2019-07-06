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Культура / Событие

В Печорах открылся музей льна

6 июля 2019 года, 09:44

Он рассказывает об истории льноводства в регионе, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В экспозиции можно увидеть не только льняные ткани и традиционную одежду, но и старинные прялки и даже бумагу изо льна.

- Открытие такого музея в Псковской области особенно символично, ведь на протяжении длительного времени наш регион был одним из центров по производству льна, - отметил руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, который побывал на открытии музея.

В дальнейшем экскурсии для посетителей в музее льна планируют проводить с элементами театрального представления. Экскурсии рассчитаны на взрослых и детей.

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