Парад колясок и чествование молодоженов пройдет в рамках фестиваля «Река Великая» в Опочке

Его торжественное открытие состоялось в пятницу, 5 июля, сообщили в пресс-службе областной администрации. Начался фестиваль с круглого стола, посвященного шахматам.

Затем на Советской площади открылся 9-й Этап Кубка России по авторалли «900 озер». Первый фестивальный день завершился концертно-конкурсной программой «Музыкальный Вал — 2019».

В субботу, 6 июля, будут работать основные площадки фестиваля. Этот день начнется с парада детских колясок и чествования супружеских пар.

Главные мероприятия пройдут в парке Победы и на центральных улицах города: ярмарка, кукольный спектакль «Хитрый урок», игровая программа «Давайте за руки возьмемся». На Городском Валу гостей фестиваля будут ждать экскурсии и спортивные состязания, среди которых - финальный этап районных соревнований «Самый спортивный класс - Веселые гонки», русская лапта для взрослых и детей. Там же будет организован гастрономический конкурс «Уха-царица».