Новый светофор установят на Юбилейной после ремонта

Первая часть работ на ул. Юбилейной была выполнена к Ганзейским дням. Сейчас начался второй этап.

- Работы ведутся активно, темпы будем наращивать, - рассказал на пресс-конференции председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. – Будут отремонтированы все примыкания, тротуары, уложен бортовой камень, заменено изношенное дорожное покрытие и уложен новый асфальт в два слоя.

После ремонта будет изменена и схема движения транспорта по этой улице. Будет нанесена разметка, добавлен один светофор на нерегулируемом пешеходном переходе, а одни такой пешеходной переход и вовсе уберут.

- Понятно, что когда дорогу отремонтируют, ездить по ней будут совсем с другой скоростью, - пояснил Борис Елкин. – Мы убираем нерегулируемые пешеходные переходы для безопасности пешеходов и дорожного движения.

Ремонт затронет участок от улицы Красноармейской набережной до Рижского проспекта – это порядка 2,5 километров