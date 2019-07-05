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Конкурсы

Почти 40 поселений претендуют на звание лучшего в области

5 июля 2019 года, 14:32

На конкурс «Лучшее поселение Псковской области» поступило 42 заявки от 39 поселений из 19 районов. В этом году он проходит в трех номинациях: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Номинацию «Экономика успеха» убрали.

На конкурс присланы конкурсные материал, которые будут проанализированы членами конкурсной комиссии, а затем дана оценка материалов на местности.

Есть в этом году и еще одно новшество - в каждой категории участников и в каждой номинации будет определено по два победителя. В связи с этим увеличились шансы на получение гранта из областного бюджета.

Размер грантов для городских поселений составит 1 млн рублей за 1-е место и 500 тыс рублей — за второе. Для сельских поселений — 700 тыс за 1-е место и 300 тыс рублей — за 2-е. На грантовую поддержку поселений в областном бюджете заложено 10,5 млн рублей.

Напомним, инициатива проведения конкурса «Лучшее поселение Псковской области» принадлежит депутатам Дубровенской волости Порховского района.

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