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Культура

Музыкальные школы Псковской области получат 16 млн рублей на приобретение оборудования

5 июля 2019 года, 12:05

Образовательные учреждения сферы культуры Псковской области получат 16 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, вопрос об улучшении материально-технической базы музыкальных школ обсуждался на заседании рабочей группы по направлению «Культура» при Государственном совете Российской Федерации, которое прошло в формате видеоконференцсвязи.

В Псковской области в рамках национального проекта «Культура» в этом году будет улучшено материально-техническое оснащение ряда учреждений культуры. Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского» (Великие Луки), Себежская детская школа искусств и Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского приобретут новые музыкальные инструменты. На эти цели будет выделено около 16 миллионов рублей.

В рамках встречи члены рабочей группы также обсудили ряд вопросов, в том числе развитие дополнительного образования детей в сфере культуры. «Мониторинг потребности в кадрах в сфере культуры показал острую нехватку педагогических кадров в детских школах искусств по разным направлениям. Мы предлагаем либо ввести категорию педагога детских школ искусств в программу "Земский учитель", либо запустить аналогичную программу для сферы культуры, - отметила директор Департамента науки и образования министерства культуры РФ Наталия Шутенко.

Отметим, что в Псковской области работают 34 учреждения дополнительного образования, которые реализуют образовательные программы в области искусств. В их число входят 10 детских музыкальных школ, 18 детских школ искусств и 2 детские художественные школы. Обучение в них проходит 9 тыс детей.

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