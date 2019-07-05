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Общество

На территории Кургана Дружбы заработала 4G-связь двух сотовых операторов

5 июля 2019 года, 12:01

На территории Кургана Дружбы заработала 4G-связь двух российских операторов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на начальника управления цифрового развития и связи Псковской области Дениса Матвеева.

По его словам, в районе проведения мероприятия уже завершилась установка антенно-мачтового сооружения.

- Со 2 июля на участке обеспечено покрытие сетей МТС, а 4 июля заработала мобильная связь «МегаФон». Этому предшествовала большая работа по установке специальной вышки и подключению оборудования двух компаний, которые выступили нашими социальными партнерами в проведении этого мероприятия, - рассказал отметил Денис Матвеев

Начальник Управления цифрового развития и связи также сообщил, что в дальнейшем на Кургане Дружбы на постоянной основе останется обеспечивать связь компания «Мегафон». Эта же компания будет обеспечивать связью работу молодежного форума «Без границ», который пройдет с 16 по 21 июля в Себежском районе. В палаточном лагере также будут оборудованы бесплатные точки доступа к беспроводному интернету.

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