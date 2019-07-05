В Дновском районе почтили память первого эстонца – Героя СССР Арнольда Мери

1 июля в 100-летний юбилей Арнольда Мери у памятного знака ему посвященного собрались люди. Представители властей, организаций, и просто неравнодушные люди почтили память человека-легенды и возложили цветы.

В 1 км северо-восточнее деревни Могилицы (ныне Калиновка) дновского района, 17/18 июля 1941 года горстка бойцов 415-го отдельного батальона связи во главе с замполитрука радиороты Арнольдом Мери геройски отразила атаку прорвавшегося с юга фашистского десанта, не дав тем самым уничтожить штаб 22-го Эстонского стрелкового корпуса и выйти к стратегически важной станции Дно.