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Общество / Важная дата

В Дновском районе почтили память первого эстонца – Героя СССР Арнольда Мери

5 июля 2019 года, 11:06

1 июля в 100-летний юбилей Арнольда Мери у памятного знака ему посвященного собрались люди. Представители властей, организаций, и просто неравнодушные люди почтили память человека-легенды и возложили цветы.

В 1 км северо-восточнее деревни Могилицы (ныне Калиновка) дновского района, 17/18 июля 1941 года горстка бойцов 415-го отдельного батальона связи во главе с замполитрука радиороты Арнольдом Мери геройски отразила атаку прорвавшегося с юга фашистского десанта, не дав тем самым уничтожить штаб 22-го Эстонского стрелкового корпуса и выйти к стратегически важной станции Дно.

В Дновском районе почтили память первого эстонца – Героя СССР Арнольда Мери

Арнольд Константинович Мери был четырежды ранен, но не покинул поле боя. За свой подвиг удостоен звания Героя Советского Союза (№ 513).

В последние годы жизни он подвергся судебному преследованию со стороны эстонских властей. Его, в частности, обвиняли в подготовке к высылке в марте 1949 года в Сибирь жителей острова Хийумаа. В случае признания вины 88-летний тяжело больной (частичная потеря зрения и слуха, рак лёгких) его могли приговорить к пожизненному заключению! Сам А.К. Мери никогда не считал себя виновным, активно защищал себя, а также выступал против всяческих попыток возрождения фашизма в Эстонии. Начиная с 2007 года, был председателем Антифашистского комитета Эстонии.

Будучи последним из оставшихся в живых среди эстонцев - Героев Советского Союза, А.К. Мери ушёл из жизни 27 марта 2009 года. Его похоронили на таллинском кладбище в Мяннику, рядом с покоящимися членами его семьи.

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