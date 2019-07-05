Псковская делегация поехала защищать региональную заявку на включение в Список ЮНЕСКО

Официальная делегация Псковской области в составе заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Натальи Тихомировой и советника губернатора области по вопросам культуры и музейного дела Александра Голышева отправилась в Баку (Азербайджан), где проходит 43-яя сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия 21 номинацию, в том числе и заявленную Псковской областью. Представление участников будет проходить с 5 по 7 июля.

Заявка от нашего региона включает храмы псковской архитектурной школы: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».

«Псков достоин как никто другой оказаться в списках культурного наследия ЮНЕСКО. Наши уникальные памятники, которыми мы гордимся, это достояние не только Пскова и России, но и всемирное достояние», - отметила Вера Емельянова перед началом работы на конференции.

Работа над номинацией «Памятники Древнего Пскова» активизировалась последние несколько лет.