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Культура / Наследие

Псковская делегация поехала защищать региональную заявку на включение в Список ЮНЕСКО

5 июля 2019 года, 09:49

Официальная делегация Псковской области в составе заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Натальи Тихомировой и советника губернатора области по вопросам культуры и музейного дела Александра Голышева отправилась в Баку (Азербайджан), где проходит 43-яя сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия 21 номинацию, в том числе и заявленную Псковской областью. Представление участников будет проходить с 5 по 7 июля.

Заявка от нашего региона включает храмы псковской архитектурной школы: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».

«Псков достоин как никто другой оказаться в списках культурного наследия ЮНЕСКО. Наши уникальные памятники, которыми мы гордимся, это достояние не только Пскова и России, но и всемирное достояние», - отметила Вера Емельянова перед началом работы на конференции.

Работа над номинацией «Памятники Древнего Пскова» активизировалась последние несколько лет.

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