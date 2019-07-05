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Спорт / Соревнования

Псковичка Анастасия Алексеева стала шестой на Чемпионате мира по танцам

5 июля 2019 года, 09:39

Псковичка Анастасия Алексеева заняла 6-е место из 25-ти на Чемпионате мира по танцам «Dance World Cup», который проходил в португальском городе Брага. Об этом она сообщила в своем Instagram. Девушка выступала в номинации «Senior Solo Hip Hop, Street Dance and Commercial» – индивидуальном выступлении с элементами хип-хоп и уличных танцев.

«Псковская правда» уже писала про Анастасию. Танцами она занимается с пяти лет. Сейчас оканчивает четвертый курс отделения хореографического творчества Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, намерена обучение в этом направлении продолжить.

После того, как заняла первое место в отборочном этапе соревнований в Орле, решилась участвовать в финале, который должен был проходить в Португалии. Средства на поездку в размере 60 000 рублей ей выделил глава региона Михаил Ведерников.

«Спасибо губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за поддержку!» – написала спортсменка в своем Instagram.

Псковичка Анастасия Алексеева стала шестой на Чемпионате мира по танцам
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