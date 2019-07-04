Спикер Псковского областного Собрания: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит результаты

- Хорошо выстроенная работа губернатора Михаила Ведерникова с правительством Российской Федерации приносит сегодня положительные результаты для региона. Мы участвуем практически во всех государственных программах в Псковской области и можем пополнять нашу доходную часть бюджета, в том числе, и за счет субсидий из федерального, - такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя увеличение доходной части регионального бюджета на 2019 год, которое 4 июля приняли депутаты облсобрания.

По его словам, доходная часть бюджета Псковской области увеличилась более чем на 3 млрд рублей.

- Это главным образом субсидии из федерального бюджета, но, и в том числе, увеличение на значительную сумму доходной части региона — налоговых и неналоговых доходов. Конечно, это прежде всего работа губернатора с федеральным правительством. И в результате по состоянию на сегодняшний день доходная часть областного бюджета составила более чем 37 млн рублей, - отметил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

По его словам, в основном средства пойдут на зарплату работникам бюджетной сферы, на продолжение строительства стадиона «Машиностроитель» (почти 500 млн рублей) и Северного обхода Пскова, а также на капитальный ремонт объекта культурного наследия — цепные мосты в Острове. Более 500 млн рублей будет направлено на сельское хозяйство, на погашение процентов по инвестиционным кредитам, на лекарственное обеспечение граждан.