Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Спикер Псковского областного Собрания: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит результаты

4 июля 2019 года, 16:57

- Хорошо выстроенная работа губернатора Михаила Ведерникова с правительством Российской Федерации приносит сегодня положительные результаты для региона. Мы участвуем практически во всех государственных программах в Псковской области и можем пополнять нашу доходную часть бюджета, в том числе, и за счет субсидий из федерального, - такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя увеличение доходной части регионального бюджета на 2019 год, которое 4 июля приняли депутаты облсобрания.

По его словам, доходная часть бюджета Псковской области увеличилась более чем на 3 млрд рублей.

- Это главным образом субсидии из федерального бюджета, но, и в том числе, увеличение на значительную сумму доходной части региона — налоговых и неналоговых доходов. Конечно, это прежде всего работа губернатора с федеральным правительством. И в результате по состоянию на сегодняшний день доходная часть областного бюджета составила более чем 37 млн рублей, - отметил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

По его словам, в основном средства пойдут на зарплату работникам бюджетной сферы, на продолжение строительства стадиона «Машиностроитель» (почти 500 млн рублей) и Северного обхода Пскова, а также на капитальный ремонт объекта культурного наследия — цепные мосты в Острове. Более 500 млн рублей будет направлено на сельское хозяйство, на погашение процентов по инвестиционным кредитам, на лекарственное обеспечение граждан.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сроки проведения Молодёжного форума «Без границ» изменены
Псковичи почтят память погибших в Баренцевом море моряков-подводников
Псковские депутаты убрали неточности в критериях для присвоения жителям региона статуса «детей войны»
В бывшем роддоме Пскова откроется поликлиника новой модели
Организация-виновник ДТП выплатила супруге погибшего мужчины 3 млн рублей
На ремонт девяти с половиной километров дороги в Струго-Красненском районе истратят 80 млн рублей
Наталия Соколова поздравила с днем рождения подростка, в которого стреляли на спортивной площадке
Жителя Печорского района продолжают разыскивать полицейские
Три псковича стали кандидатами на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова»

Комментарии

Авторизация
No comments
На два шага вперед

Политика
4 июля 09:30

На два шага вперед

Александр Котов рассказал об итогах парламентского сезона и предстоящих выборах
Каникул не будет

Политика / Выборы
26 июня 09:55

Каникул не будет

Избирательная кампания в Псковской области станет фоном для активной работы в муниципалитетах
По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

Политика / Власть
13 июня 13:06

По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

Михаил Ведерников усиливает позиции региона в Москве