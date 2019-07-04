Сроки проведения Молодёжного форума «Без границ» изменены

Проведение Молодёжного форума «Без границ», который должен был пройти в регионе с 7 по 12 июля, переносится на период с 16 по 21 июля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона со ссылкой на начальника управления

общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую, это решение принято из-за неблагоприятного прогноза погоды. С 7 по 12 июля метеорологи обещают существенное похолодание до 7–10 градусов ночью и до 12–15 градусов днем, и дожди с грозами.

- Для нас важно, чтобы Молодежный форум позволил участникам не только получить новые знания, компетенции и навыки для успешной самореализации, но дал возможность вместе интересно и познавательно провести время и получить массу положительных эмоций. Нельзя допустить, чтобы первый палаточный форум превратился в процесс поиска теплой, сухой одежды и закончился заболевшими участниками. Все наши партнеры поддержали решение о переносе дат мероприятия. Надеюсь, что и участники согласятся с новыми датами, прогноз погоды на которые очень оптимистичный, — отметила Наталья Плявинская.

Напомним, «Без границ» - первый палаточный молодежный форум Псковской области, который пройдет в Национальном парке «Себежский». В нем примут участие граждане России и иностранные граждане от 18 до 35 лет. Для участников форума разработают специальную программу, по итогам которой выдадут сертификаты о повышении квалификации.