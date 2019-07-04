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Общество

Псковичи почтят память погибших в Баренцевом море моряков-подводников

4 июля 2019 года, 15:26

5 июля в 12.00 состоится возложение цветов к памятному комплексу «Псковичам - флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского Флота» на набережной Флотской Славы в Пскове в связи с гибелью моряков-подводников подводной станции АС 31 в северном море. Об этом «Псковской правде» сообщили в Морском собрании Псковской области.

Напомним, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря произошел пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников.

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