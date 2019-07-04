Псковские депутаты убрали неточности в критериях для присвоения жителям региона статуса «детей войны»

Депутаты Псковского областного Собрания убрали неточности в критериях для присвоения жителям Псковской области статуса «детей войны». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, соответствующие изменения в закон Псковской области «О детях войны, проживающих в Псковской области» приняты в четверг, 4 июля, на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Теперь статус «детей войны» присваивается российским гражданам, проживающим в Псковской области и родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2-ое сентября 1945 года в пределах границ СССР или в пределах границ территорий, принятых в состав СССР. Эти поправки позволили убрать неточности в прежних формулировках, учитывая, что различные республики входили в состав Союза Советских Социалистических республик в разное время.

Областной закон «О детях войны, проживающих в Псковской области» был принят в ноябре прошлого года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу депутата фракции КПРФ Анатолия Копосова о законодательном закреплении статуса «детей войны» в регионе. В настоящее время «дети войны» в области получают ежемесячную денежную выплату в размере 355 рублей. По данным областного комитета по соцзащите, под статус «детей войны» попадают около 48 тыс человек, проживающих в Псковской области.