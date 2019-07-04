Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В бывшем роддоме Пскова откроется поликлиника новой модели

4 июля 2019 года, 13:48

Старое здание Псковского перинатального центра будет передано Псковской городской поликлинике. Об этом в ходе парламентского часа в Псковском областном Собрании депутатов заявила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко, отвечая на вопрос спикера регпарламента Александра Котова. Глава депутатского корпуса поинтересовался, будут ли приняты конкретные решения по давно обсуждаемой теме.

Марина Гаращенко заметила, что с годами меняются требования к зданиям, где располагаются медучреждения - технического состояние здания вызывало вопросы, потребовалось проведение специального анализа. Уже есть смета на реконструкцию и закупку оборудования. Сейчас ответственные лица решают, какие службы там разместятся. Уже известно, что реконструкция состоится по нацпроекту, поликлиника станет новой для города моделью. В частности, для пациентов появятся зоны отдыха.

В бывшем роддоме Пскова откроется поликлиника новой модели
Обсуждение судьбы старого здания началось сразу же после начала строительства нового.
Фото Дарьи Хватковой.

Напомним, переезд Перинатального центра в новое здание состоялся в марте нынешнего года. 30 мая народные избранники задавали вопрос о здании Перинатального центра губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его отчета о деятельности администрации за прошлый год. Тогда же глава региона обнародовал введение новой меры поддержки для семей с детьми: каждый новорожденный получит медаль, а родители – сертификат в детский магазин на 5 тысяч рублей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Спикер Псковского областного Собрания: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит результаты
Сроки проведения Молодёжного форума «Без границ» изменены
Псковичи почтят память погибших в Баренцевом море моряков-подводников
Псковские депутаты убрали неточности в критериях для присвоения жителям региона статуса «детей войны»
Организация-виновник ДТП выплатила супруге погибшего мужчины 3 млн рублей
На ремонт девяти с половиной километров дороги в Струго-Красненском районе истратят 80 млн рублей
Наталия Соколова поздравила с днем рождения подростка, в которого стреляли на спортивной площадке
Жителя Печорского района продолжают разыскивать полицейские
Три псковича стали кандидатами на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова»

Комментарии

Авторизация
No comments
Отель «Дядя Федор»

Общество
4 июля 10:15

Отель «Дядя Федор»

«Дядя Фёдор говорит: — Пошли ко мне жить. Кот сомневается: — Мама твоя меня выгонит. — Ничего, не выгонит. Может, папа заступится». Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»

Десять Холматок

Общество
3 июля 15:29

Десять Холматок

Впервые поисковики проведут Вахту памяти на территории Себежского укрепрайона

Псков - Иркутск

Общество
3 июля 14:08

Псков - Иркутск

Месячная зарплата губернатора Михаила Ведерникова пойдет на помощь иркутянам, помочь может каждый - памятка