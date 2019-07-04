В бывшем роддоме Пскова откроется поликлиника новой модели

Старое здание Псковского перинатального центра будет передано Псковской городской поликлинике. Об этом в ходе парламентского часа в Псковском областном Собрании депутатов заявила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко, отвечая на вопрос спикера регпарламента Александра Котова. Глава депутатского корпуса поинтересовался, будут ли приняты конкретные решения по давно обсуждаемой теме.

Марина Гаращенко заметила, что с годами меняются требования к зданиям, где располагаются медучреждения - технического состояние здания вызывало вопросы, потребовалось проведение специального анализа. Уже есть смета на реконструкцию и закупку оборудования. Сейчас ответственные лица решают, какие службы там разместятся. Уже известно, что реконструкция состоится по нацпроекту, поликлиника станет новой для города моделью. В частности, для пациентов появятся зоны отдыха.