Организация-виновник ДТП выплатила супруге погибшего мужчины 3 млн рублей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, судебными приставами Великих Лук завершено взыскание суммы морального вреда, которую по решению суда должна была выплатить организация-виновник дорожно-транспортного происшествия.

Решение о взыскании морального вреда с великолукской организации в размере 3 миллионов рублей принял Островский городской суд в апреле 2019 года. В июне исполнительный лист был направлен на принудительное исполнение в службу судебных приставов, так как ответчик не исполнил добровольно решение суда.

Взыскание морального вреда стало итогом ДТП, в котором автотранспортное средство предприятия стало причиной смерти человека. На взыскание морального вреда подала жена погибшего.

Судебный пристав-исполнитель уведомил организацию-должника об имеющемся в её отношении исполнительном производстве и о мерах принудительного исполнения, которые последуют в случае не оплаты задолженности. Организацию мог ждать исполнительский сбор в размере 7% от суммы морального вреда.

«Руководство предприятия не стало дожидаться мер со стороны судебных приставов и в течение буквально одной недели перечислило всю сумму долга за моральный вред на счет отдела судебных приставов. Денежные средства перечислены взыскателю - супруге погибшего в ДТП мужчины», - сообщили в пресс-службе УФССП.