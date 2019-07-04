Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Организация-виновник ДТП выплатила супруге погибшего мужчины 3 млн рублей

4 июля 2019 года, 13:15

Организация-виновник ДТП выплатила супруге погибшего мужчины 3 млн рублей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, судебными приставами Великих Лук завершено взыскание суммы морального вреда, которую по решению суда должна была выплатить организация-виновник дорожно-транспортного происшествия.

Решение о взыскании морального вреда с великолукской организации в размере 3 миллионов рублей принял Островский городской суд в апреле 2019 года. В июне исполнительный лист был направлен на принудительное исполнение в службу судебных приставов, так как ответчик не исполнил добровольно решение суда.

Взыскание морального вреда стало итогом ДТП, в котором автотранспортное средство предприятия стало причиной смерти человека. На взыскание морального вреда подала жена погибшего.

Судебный пристав-исполнитель уведомил организацию-должника об имеющемся в её отношении исполнительном производстве и о мерах принудительного исполнения, которые последуют в случае не оплаты задолженности. Организацию мог ждать исполнительский сбор в размере 7% от суммы морального вреда.

«Руководство предприятия не стало дожидаться мер со стороны судебных приставов и в течение буквально одной недели перечислило всю сумму долга за моральный вред на счет отдела судебных приставов. Денежные средства перечислены взыскателю - супруге погибшего в ДТП мужчины», - сообщили в пресс-службе УФССП.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Спикер Псковского областного Собрания: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит результаты
Сроки проведения Молодёжного форума «Без границ» изменены
Псковичи почтят память погибших в Баренцевом море моряков-подводников
Псковские депутаты убрали неточности в критериях для присвоения жителям региона статуса «детей войны»
В бывшем роддоме Пскова откроется поликлиника новой модели
На ремонт девяти с половиной километров дороги в Струго-Красненском районе истратят 80 млн рублей
Наталия Соколова поздравила с днем рождения подростка, в которого стреляли на спортивной площадке
Жителя Печорского района продолжают разыскивать полицейские
Три псковича стали кандидатами на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова»

Комментарии

Авторизация
No comments
Отель «Дядя Федор»

Общество
4 июля 10:15

Отель «Дядя Федор»

«Дядя Фёдор говорит: — Пошли ко мне жить. Кот сомневается: — Мама твоя меня выгонит. — Ничего, не выгонит. Может, папа заступится». Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»

Десять Холматок

Общество
3 июля 15:29

Десять Холматок

Впервые поисковики проведут Вахту памяти на территории Себежского укрепрайона

Псков - Иркутск

Общество
3 июля 14:08

Псков - Иркутск

Месячная зарплата губернатора Михаила Ведерникова пойдет на помощь иркутянам, помочь может каждый - памятка