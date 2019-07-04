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Транспорт

На ремонт девяти с половиной километров дороги в Струго-Красненском районе истратят 80 млн рублей

4 июля 2019 года, 12:37

9,5 километров автомобильной дороги «Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса» в Струго-Красненском районе отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на участке уже проводятся работы по снятию изношенных слоев асфальта.

До 30 ноября 2019 года подрядная организация ООО «ДАФ» должна уложить новое дорожное покрытие, отремонтировать водопропускные трубы и нанести дорожную термопластиковую разметку. Также вдоль дороги на отремонтированных участках будут установлены новые автобусные павильоны.

На выполнение работ будет потрачено 80 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на улучшение дорожной инфраструктуры и его реализация запланирована до 2024 года. В Псковской области в 2019 году в рамках национального проекта на проведение ремонтных дорожных работ запланировано финансирование в размере около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в псковскую агломерацию.

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