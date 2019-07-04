Наталия Соколова поздравила с днем рождения подростка, в которого стреляли на спортивной площадке

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поздравила с днем рождения подростка, получившего пулевое ранение на спортивной площадке в Великих Луках . Об этом Наталия Соколова сообщила на своей странице в соцсети «Facebook».

- У этого парня теперь два дня рождения! Сегодня, 3 июля ему исполнилось 16 лет, а 17 июня врачи спасли ему жизнь после пулевого ранения... Конечно, он не помнит, как и о чем мы разговаривали с ним в реанимации Детской областной больницы сразу по прилету из Великих Лук, о том, что я попросила разрешения приехать в день его рождения, когда он пойдет на поправку. Поэтому Никита очень удивился, увидев меня с деньрожденческими вкусняшками, - рассказывает уполномоченный по правам ребенка о встрече с мальчиком в больнице.

По словам Наталии Соколовой, она рассказала подростку, что «люди интересуются его состоянием, пожелала здоровья и успехов в учебе»:

- К сожалению, из-за ЧП ему не удалось вовремя сдать все экзамены за 9 класс. Поговорили с мамой, ожидающей машину, чтобы забрать сына домой. Следствие продолжается. Надеюсь, виновный ответит за содеянное по всей строгости закона.

Напомним, что о жутком происшествии «Псковская правда» рассказала в одном из предыдущих номеров. Вечером 16 июня 16-летнетний юноша был доставлен в больницу с пулевым ранением грудной клетки. Злоумышленник открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке, из пневматического оружия. В материале «Глазами очевидца: что известно о стрельбе по детям в Великих Луках» свидетель происшествия, приятель пострадавшего подростка, рассказал о том, что произошло на спортивной площадке в одном из дворов Великих Лук.