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Общество

Три псковича стали кандидатами на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова»

4 июля 2019 года, 10:42

Стали известны имена псковичей, выдвинутых на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, вопрос о присвоении почетного звания был рассмотрен на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством депутата Эдуарда Белова.

Ходатайства о присвоении звания поступили на троих псковичей: председателя Псковского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Петра Василевского, директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Военно-патриотический центр «Подросток» Анатолия Мультаха и тренера по боксу в/ч 07264 Владимира Ивасенко.

Депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали за то, чтобы рекомендовать включить его в повестку дня следующей сессии. В списке кандидатов на получение звания «Почетный гражданин города Пскова» парламентарии оставили все три кандидатуры.

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