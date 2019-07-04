Новое футбольное поле появится в деревне Бельское Устье Порховского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, торжественное открытие спортивного объекта состоится в субботу, 6 июля.

На футбольном поле будут проводиться не только футбольные матчи, но и тренировки юных футболистов.

Отметим, что проект реализован благодаря выигранному гранту Фонда УЕФА для детей. Заявка была подана Центром равных возможностей для детей-сирот «Вверх», специалисты которого уже более 10 лет на волонтерской основе занимаются организацией летнего лагеря в Бельско-Устьенском детском доме-интернате для особенных детей.

Обустройство футбольного поля в деревне Бельское Устье - один из 45 реализованных в этом году проектов по поддержке и развитию футбола среди молодежи. Примечательно, что это первый проект из России, получивший поддержку по линии Фонда УЕФА.