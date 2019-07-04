Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Островском районе вспоминают подвиг экипажа под командованием капитана Леонида Михайлова

4 июля 2019 года, 10:28

4 июля в деревне Грызавино Островского района состоится митинг, посвящённый героическому подвигу экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, в торжествах участвуют представители районных властей, Совета ветеранов Островского района и молодежных патриотических объединений. К монументу, который установлен на месте гибели экипажа, возложат цветы.

4 июля 1941 года в небе под Островом экипаж самолета в составе: капитана Михайлова, штурмана Левенца, стрелка-радиста Шереметьева направил свой горящий самолёт на колонну фашистских танков, повторив подвиг Николая Гастелло. Местные жители, ставшие очевидцами героического поступка, пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино.

В июле 1975 года отряд «Поиск» Даугавпилсского мебельного комбината установил точное место гибели экипажа Михайлова. Поисковики нашли кусок обшивки фюзеляжа, осколок плексигласа от фонаря, кусок целлулоида от планшета и обломок радиаторной трубки. Последняя находка помогла специалистам точно определить марку самолёта. Именно такие радиаторы имели бомбардировщики 10-го скоростного бомбардировочного авиаполка.

Леонид Михайлов родился 3 марта 1906 года в городе Ленинграде. В Советской Армии с 1928 года. Окончил Военно-теоретическую школу в 1932 году, Энгельсскую военную школу лётчиков в 1933 году, Качинские авиационные курсы командиров звеньев в 1934 году. Участник советско-финляндской войны 1939–40 годов. С началом Великой Отечественной войны — командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41-й смешанной авиационной дивизии Северного фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 года посмертно. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Навечно зачислен в списки воинской части.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Наталия Соколова поздравила с днем рождения подростка, в которого стреляли на спортивной площадке
Жителя Печорского района продолжают разыскивать полицейские
Три псковича стали кандидатами на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова»
Новое футбольное поле появится в деревне Бельское Устье Порховского района
В терапию и хирургию зашла Вера Емельянова во время визита в Дедовичи
Провести «веселую субботу с болотом» предлагают псковичам устроители «РосянкаFest»
Более половины псковских пенсионеров получают выплаты через банки – как присоединиться
Любой пскович может написать страницу для книги «Седые дети»
Прощание с фотографом Светланой Гавриловой состоится сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Отель «Дядя Федор»

Общество
4 июля 10:15

Отель «Дядя Федор»

«Дядя Фёдор говорит: — Пошли ко мне жить. Кот сомневается: — Мама твоя меня выгонит. — Ничего, не выгонит. Может, папа заступится». Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»

Десять Холматок

Общество
3 июля 15:29

Десять Холматок

Впервые поисковики проведут Вахту памяти на территории Себежского укрепрайона

Псков - Иркутск

Общество
3 июля 14:08

Псков - Иркутск

Месячная зарплата губернатора Михаила Ведерникова пойдет на помощь иркутянам, помочь может каждый - памятка