В Островском районе вспоминают подвиг экипажа под командованием капитана Леонида Михайлова

4 июля в деревне Грызавино Островского района состоится митинг, посвящённый героическому подвигу экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, в торжествах участвуют представители районных властей, Совета ветеранов Островского района и молодежных патриотических объединений. К монументу, который установлен на месте гибели экипажа, возложат цветы.

4 июля 1941 года в небе под Островом экипаж самолета в составе: капитана Михайлова, штурмана Левенца, стрелка-радиста Шереметьева направил свой горящий самолёт на колонну фашистских танков, повторив подвиг Николая Гастелло. Местные жители, ставшие очевидцами героического поступка, пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино.

В июле 1975 года отряд «Поиск» Даугавпилсского мебельного комбината установил точное место гибели экипажа Михайлова. Поисковики нашли кусок обшивки фюзеляжа, осколок плексигласа от фонаря, кусок целлулоида от планшета и обломок радиаторной трубки. Последняя находка помогла специалистам точно определить марку самолёта. Именно такие радиаторы имели бомбардировщики 10-го скоростного бомбардировочного авиаполка.

Леонид Михайлов родился 3 марта 1906 года в городе Ленинграде. В Советской Армии с 1928 года. Окончил Военно-теоретическую школу в 1932 году, Энгельсскую военную школу лётчиков в 1933 году, Качинские авиационные курсы командиров звеньев в 1934 году. Участник советско-финляндской войны 1939–40 годов. С началом Великой Отечественной войны — командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41-й смешанной авиационной дивизии Северного фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 года посмертно. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Навечно зачислен в списки воинской части.