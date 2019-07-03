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Общество / Здоровье

В терапию и хирургию зашла Вера Емельянова во время визита в Дедовичи

3 июля 2019 года, 17:34

Как впервые за 20 лет проходит ремонт в Дедовичской районной больнице, смогла лично увидеть первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова во время состоявшегося накануне визита в район. Ремонт проводят за счет федеральных средств, решение о его начале принял в прошлом году губернатор Михаил Ведерников.

Сейчас в больнице 34 круглосуточных места и 23 дневных. Вера Емельянова осмотрела ход работ в терапевтическом и хирургическом отделениях. Также она пообщалась с теми, кто лежит в сестринском отделении и посетила Пожеревицкий дом-интернат. В Сосонской школе она проверила подготовку учреждения к новому учебному году. 

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