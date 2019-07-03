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Общество / Экология

Провести «веселую субботу с болотом» предлагают псковичам устроители «РосянкаFest»

3 июля 2019 года, 17:22

В субботу, 27 июля, в Детском парке Пскова состоится экологический фестиваль «РосянкаFest», который для жителей областной столицы готовят Полистовский заповедник и «Комсомольская правда». Несколько площадок начнут свою работу в 11:00. Темы природы и музыки, игры и квесты, веселые активности ждут гостей праздника.

Провести «веселую субботу с болотом» предлагают псковичам устроители «РосянкаFest»
Глубже узнать природу родного края смогут псковичи на фестивале.
Фото предоставлено Полистовским заповедником.

«Сотрудники заповедника с любовью и трепетом заботятся о вверенных им территориях, они точно знают, что болото - это не скучное место, где обитает «зеленая тоска», а место, наполненное множеством увлекательных историй, которыми они готовы делиться с каждым желающим, - говорят организаторы. - Скорее всего, некоторые из нас уже побывали в Бежаницком районе и познакомились с Полистовским заповедником и его удивительными обитателями. «РосянкаFest» - отличный способ узнать больше об особо охраняемых природных территориях родного края и самых разных возможностях их посещения для взрослых и детей».

Почему именно росянка дала свое название фестивалю. Эта небольшая болотная травка, которую Дарвин называл «остроумным животным», - один из четырех символов заповедника, хитрый враг насекомых.

В этом году Полистовский заповедник отметит 25-летие со дня образования. Он находится на территории Бежаницкого и Локнянского районов, носит федеральный статус, защищает и изучает Полистово-Ловатскую систему верховых болот, питающую европейские реки чистой водой. 

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