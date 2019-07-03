Более половины псковских пенсионеров получают выплаты через банки – как присоединиться

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области разослала в СМИ список банков, с которыми у Отделения есть соглашение о доставке пенсий и других социальных выплат. В перечне 16 организаций. В Пенсионном фонде уточнили, что пенсию можно получать и через другие банки, но рассмотрение заявления может затянуться до трех месяцев.

В настоящее время 40% пенсионеров и льготников в Псковской области получают выплаты на почте, а более половины - 60% - через кредитные учреждения. Выбрать способ получения пенсии можно в Пенсионном фонде при личном визите, на сайте организации или через МФЦ.

На почте пенсию можно получить в назначенный день или после, но не позже 25 числа (или после 5 числа следующего месяца). В банки средства поступают с 9 по 22 число каждого месяца.