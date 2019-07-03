Более половины псковских пенсионеров получают выплаты через банки – как присоединиться

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области разослала в СМИ список банков, с которыми у Отделения есть соглашение о доставке пенсий и других социальных выплат. В перечне 16 организаций. В Пенсионном фонде уточнили, что пенсию можно получать и через другие банки, но рассмотрение заявления может затянуться до трех месяцев.
В настоящее время 40% пенсионеров и льготников в Псковской области получают выплаты на почте, а более половины - 60% - через кредитные учреждения. Выбрать способ получения пенсии можно в Пенсионном фонде при личном визите, на сайте организации или через МФЦ.
На почте пенсию можно получить в назначенный день или после, но не позже 25 числа (или после 5 числа следующего месяца). В банки средства поступают с 9 по 22 число каждого месяца.
СПИСОК БАНКОВ, ИМЕЮЩИХ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОР С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
1 ПАО «Сбербанк России»
2 АО «Россельхозбанк»
3 ПАО КБ «Восточный»
4 ПАО «Росгосстрах Банк»
5 ПАО «Бинбанк» (реорганизован в филиал Санкт-Петербургский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие»)
6 АО «БИНБАНК Диджитал» (реорганизован в филиал Мск (Диджитал) ПАО Банк «ФК Открытие»)
7 ПАО «Росбанк»
8 ПАО КБ «Вакобанк»
9 ПАО «Промсвязьбанк»
10 ОАО «Газэнергобанк»
11 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
12 АКБ «АК Барс» (ПАО)
13 ПАО «СОВКОМБАНК»
14 Банк ВТБ (ПАО)
15 ПАО «Почта Банк»
16 ПАО «Московский кредитный банк»
Напомним, в июне управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова рассказала «Псковской правде», сколько псковичей получили с мая президентские доплаты, кто получает пенсию по старым правилам и что положено новой категории льготников — предпенсионерам.
СПРАВКА
Единый телефон «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950.
Сообщество регионального отделения ПФР «ВКонтакте».