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Культура

Любой пскович может написать страницу для книги «Седые дети»

3 июля 2019 года, 11:53

В Центре детского чтения (Псков, ул. Розы Люксембург, 23) 9 июля в 11:00 пройдет презентация нового детского социального проекта «Седые дети», победителя конкурса социальных проектов фонда «Живая классика». Проект будет представлен командой учеников средней школы №13 Пскова. Гостей презентации также ждет небольшая художественная программа.

«Идея создания нашего проекта «Седые дети» появилась после участия нашей команды в проекте по адаптации незрячих детей «Вслух», – рассказала куратор проекта, ученица школы №13, Полина Библева. – Наш проект об одной из самых трагических страниц в истории нашей страны, истории всего человечества. Воспоминания тех, кто стал невольным свидетелем или участником Великой Отечественной войны, кто пережил её, очень ценны для нас. Наша задача – рассказать живущим о кровавых страницах истории, о детях, которые были лишены детства».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе фонда «Живая классика», все желающие могут стать участниками проекта, записав страницу из жизни своих родственников – «детей войны» в книгу «Седые дети». Реализация проекта будет проходить в несколько этапов и способствовать расширению представления о Великой Отечественной войне. На основе печатного варианта книги будет записана аудиокнига, которая будет доступна для скачивания любому желающему.

Ранее «Псковская правда» подробно рассказывала о проекте «Вслух». Чтецы всероссийского конкурса подарят свои голоса псковским слепым и слабовидящим детям. Планируется запись 70 аудиокниг в формате спектакля. 

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