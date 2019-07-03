Прощание с фотографом Светланой Гавриловой состоится сегодня в Пскове

В церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца (Псков, ул. Советская, 18) в среду, 3 июля, в 11:00 состоится отпевание фотографа Светланы Гавриловой. О кончине фотохудожника после борьбы с онкологией стало известно 1 июля.

«Мне всегда интересно жить, и я готова щедро делиться своими знаниями, энергией, верой в победу добра и любви», - писала она о себе на своем сайте.

Фотографией она стала заниматься в 1987 году, возглавив детскую фотостудию «Стриж» при фотоклубе «Фрагмент» в Пскове. Профессией фотография для Светланы стала в 2007 году. За 12 лет у нее состоялось семь персональных выставок. Любимой темой всегда была семья, ее художник называла местом, где живет любовь.