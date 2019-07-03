От работы ГИБДД зависят судьбы и жизни людей - Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

В современном мире каждый человек независимо от возраста, места жительства, наличия или отсутствия личного автомобиля является участником дорожного движения, и за его безопасность несёт ответственность сотрудник ГИБДД. Это очень непростая работа, но её значимость для государства, общества и личности чрезвычайно высока – от профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят не показатели дорожно-транспортных происшествий, а судьбы и жизни людей.





Общими усилиями Госавтоинспекции, органов государственной власти, общественных организаций удалось несколько снизить аварийностью на дорогах, но, чтобы кардинально переломить ситуацию и свести к минимуму количество ДТП, необходимо ещё очень многое сделать, также говорится в поздравлении. Фактически обеспечение безопасности дорожного движения является задачей по обеспечению устойчивого социально-экономического и демографического развития страны.

«Уверен, сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области приложат максимум усилий для достижения поставленных государством целей!», - не сомневается Александр Котов.

Спикер областного Собрания пожелал дорожным полицейским удачи, здоровья и благополучия.