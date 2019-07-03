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Общество

Псковский губернатор придумал, как улучшить систему госзакупок по нацпроектам

3 июля 2019 года, 10:10

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое 2 июля провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выдвинул несколько предложений по совершенствованию системы реализации нацпроектов.

В частности, речь идет о госзакупках. Псковский губернатор предложил дать регионам возможность заключать с федеральным центром соглашения о субсидиях на три года, а не на один, как это происходит сейчас. В этом случае первые несколько месяцев года не будут потеряны, и уже в этом году можно будет заключать с подрядчиками контракты на 2020 и 2021 годы. Для примера, на этот год Псковская область завершит заключение контрактов только к концу текущего месяца.

Также глава региона обратил внимание премьер-министра на тот факт, что одну и ту же информацию по нацпроектам приходится дублировать в нескольких электронных системах документоборота, и на необходимость создания единой площадки.

Ещё одно предложение – дополнительная поддержка системы здравоохранения в наиболее небогатых регионах. В частности, в Псковской области, дефицит кадров связан, в том числе, с невысокими зарплатами. Без федеральной поддержки, подчеркнул Михаил Ведерников, в отрасли будет продолжаться стагнация. 

СПРАВКА

В Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. В этом году запланировано 6,1 млрд рублей на эти цели. Национальные проекты разработаны в соответствии с 204-м Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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