Псковский губернатор придумал, как улучшить систему госзакупок по нацпроектам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое 2 июля провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выдвинул несколько предложений по совершенствованию системы реализации нацпроектов.

В частности, речь идет о госзакупках. Псковский губернатор предложил дать регионам возможность заключать с федеральным центром соглашения о субсидиях на три года, а не на один, как это происходит сейчас. В этом случае первые несколько месяцев года не будут потеряны, и уже в этом году можно будет заключать с подрядчиками контракты на 2020 и 2021 годы. Для примера, на этот год Псковская область завершит заключение контрактов только к концу текущего месяца.

Также глава региона обратил внимание премьер-министра на тот факт, что одну и ту же информацию по нацпроектам приходится дублировать в нескольких электронных системах документоборота, и на необходимость создания единой площадки.

Ещё одно предложение – дополнительная поддержка системы здравоохранения в наиболее небогатых регионах. В частности, в Псковской области, дефицит кадров связан, в том числе, с невысокими зарплатами. Без федеральной поддержки, подчеркнул Михаил Ведерников, в отрасли будет продолжаться стагнация.