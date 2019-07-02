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Общество

В Пскове по квартирам ходят мошенники, представляясь сотрудниками Фонда капремонта

2 июля 2019 года, 15:00

В областном центре уже зафиксированы случаи мошенничества. Об этом «Псковской правде» сообщил Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области.

Мошенники ходят по квартирам под видом сотрудников Регионального оператора и предлагают провести консультацию о предоставлении льгот, чтобы обмануть и ограбить доверчивых людей. С помощью психологического давления они убеждают жителей сделать всё, что им надо - например, отдать деньги. В связи с этим сотрудники фонда капремонта советуют не вступать в контакт с незнакомыми людьми.

Сейчас принимаются все возможные меры по предотвращению случаев мошенничества.

Сотрудники ведомства напоминают:

Не открывайте дверь незнакомым людям, предлагающим какие-либо услуги;

Не сообщайте о себе никакой информации и тем более не отдавайте деньги;

Расскажите об этом вашим родственникам и соседям.

Также в фонде капремонта напомнили, что оформляют и предоставляют льготы на капремонт сотрудники социальной защиты, но даже они по квартирам не ходят. Чтобы получить льготы, надо необходимо обратиться в отделение социальной защиты по месту вашего жительства. 

Кстати, несколько дней назад «Псковская правда» поговорила с и.о.директора Фонда капремонта Псковской области Виктором Иващенко. Новый руководитель рассказал о первоочередных задачах в работе фонда

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