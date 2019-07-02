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Общество

Михаил Ведерников пригласил всех на Курган Дружбы отдать дань памяти героям

2 июля 2019 года, 14:27

Губернатор Псковской области пригласил всех желающих на 60-ую международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» своей странице в Instagram.

Курган Дружбы — место общей печали, истории и гордости. В этом году встреча партизан и подпольщиков, ковавших Великую Победу в тылу врага, пройдет 7 июля в 60-й раз. Ждем всех желающих на поляне, чтобы отдать дань памяти погибшим и ныне живущим героям

Михаил Ведерников пригласил всех на Курган Дружбы отдать дань памяти героямМихаил Юрьевич Ведерников, губернатор Псковской области

Также глава региона в очередной раз заметил, что Курган Дружбы будет проходить на приграничной территории, поэтому всем гостям необходимо взять с собой паспорт.

Напомним, что на Кургане Дружбы 7 июля пройдёт встреча делегаций, Партизанский костёр. На территории будет воссоздан партизанский лагерь с землянками, баней и госпиталем. Также будут работать пять интерактивных площадок, связанных с реконструкцией Великой Отечественной войны, и две большие музейные выставки.

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