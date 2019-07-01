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Общество / Экология

Почти тысячу кубометров мусора вывезли из Пскова во время Ганзы

1 июля 2019 года, 16:27

На празднике было установлено 70 баков объемом 1,1 м³ и 15 бункеров. Еще порядка 10 контейнеров поставили дополнительно. Об этом сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

По его словам, работа регоператора на Ганзейских днях прошла в штатном режиме.В общей сложности во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени было вывезено 900 м³ твердых бытовых отходов.

Сергей Пайст ранее указывал на то, что компания «Экопром» и привлекаемые подрядчики полностью готовы к работе в Ганзейские дни в Пскове.

В Ганзейский дни в Псков приехали 70 тысяч человек. Участниками праздничных мероприятий стали более 200 тысяч человек.

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