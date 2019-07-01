Псковские гребцы отличились на Чемпионате России по академической гребле

Псков представляли Спортсмены Центра спортивной подготовки Вадим Морозов, Александр Матвеев, Павел Сорин, Максим Бабаджанов и тренерский состав Алексей Простак и Сергей Матвеев привезли сразу несколько наград.

«Золото» соревнований по академической гребле в четверках завоевал Павел Сорин. Псковский спортсмен выступал вместе с Николаем Пименовым, Артемом Косовым и Владиславом Рябцевым. Финальный заплыв четверка преодолела за 6 минут. Ближайшие преследователи финишировали с четырехсекундным отставанием.

На дистанции в 2 тыс метров среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата «серебро» завоевал Вадим Морозов.

В одиночных заплывах на дистанции в 2 тыс метров «бронза» у Александра Матвеева. Победителю гонки, спортсмену из Санкт-Петербурга Владиславу Рябцеву, псковский спортсмен уступил 12 секунд.

Главный национальный старт в Москве собрал более 320 гребцов из 19 регионов России, чтобы побороться за титулы чемпионов и призеров Чемпионата России.