Пять интерактивных площадок будут работать на Кургане Дружбы

«Для нас Курган Дружбы является одним из ключевых мероприятий, связанных с сохранением реальной истории. Сохранить правду и донести ее до следующего поколения - наша основная задача», - сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции, посвященной проведению Кургана Дружбы.

По ее словам, создан оргкомитет по подготовке этого мероприятия, который возглавляет губернатор области Михаил Ведерников. «Сформированы делегации по 60 человек из России и Белоруссии и 40 человек из Латвии. Это ветеранские организации», - сообщила вице-губернатор.

Вера Емельянова рассказала, что в рамках 60-го Кургана Дружбы сохранены все основные традиционные мероприятия: встречи делегаций, Партизанский костер. Планируется участие представителей федеральных ведомств.

Творческая часть подготовлена. «В этом году впервые будет работать пять интерактивных площадок, куда смогут прийти люди с детьми. Это интерактивные площадки, связанные с реконструкцией Великой Отечественной войны. Интересные творческие коллективы приедут», - сообщила Вера Емельянова.

В этом году принимающей стороной на Кургане Дружбы выступает Россия в лице Псковской области, поэтому основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района 7 июля.