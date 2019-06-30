Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Флаг Новой Ганзы Псков передал немецкому Брилону

30 июня 2019 года, 19:51

Флаг Новой Ганзы от Пскова передан городу Брилон (Германия), где в следующем году состоятся 40-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, церемония передачи официального символа Ганзы прошла в рамках торжественной церемонии закрытия международного фестиваля.

Ганзейский флаг вручила мэру города Брилона Кристофу Бартчу и.п. главы города Пскова Елена Полонская.

-На пути к проведению 40-х Международных Ганзейских дней в Брилоне Псков был и стал одним из важнейших пунктов. Своей открытостью и гостеприимством, активным участием вы, жители Пскова, построили мост, который соединил Брилон и Псков, - отметил Кристоф Бартч. Он также пригласил псковичей в Брилон на 40-е Ганзейские дни.

В рамках церемонии закрытия также были переданы ключи от русских Ганзейских городов и флаг русской Ганзы городу-организатору следующих русских Ганзейских дней Великому Новгороду.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого под руководством Александры Пермяковой исполнил русские народные песни разных регионов России, вокально-хоровые сюиты и даже среднерусские частушки.

Напомним, что 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзейских дней Нового времени в Пскове
Сорок тысяч псковичей и гостей города посмотрели ганзейский салют
В охране общественного порядка на Ганзе в Пскове задействовано около 700 полицейских
Ганза в Пскове завершится передачей ганзейского флага и праздничным концертом
В воскресенье псковичей и гостей города ждет теплая погода
Ганзейский салют в Пскове длился больше 10 минут
Кинофестиваль «Западные ворота»: расписание фильмов на 29 июня
Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»
На выставке промышленников в Пскове более 40 предприятий представляют свои площадки

Комментарии

Авторизация
No comments
К Международному дню кооперативов

Общество
27 июня 15:05

К Международному дню кооперативов

Псковский облпотребсоюз остается одним из столпов развития жизни в селе
Дом с портретом

Общество
26 июня 10:12

Дом с портретом

На смену коням и динозаврам приходят писатели
У вас будет ремонт

Общество / Коммуналка
26 июня 10:01

У вас будет ремонт

Как новый руководитель Фонда капремонта собирается увеличивать собираемость платежей, решать кадровую проблему и перестраивать работу с подрядчиками