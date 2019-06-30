Флаг Новой Ганзы Псков передал немецкому Брилону

Флаг Новой Ганзы от Пскова передан городу Брилон (Германия), где в следующем году состоятся 40-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, церемония передачи официального символа Ганзы прошла в рамках торжественной церемонии закрытия международного фестиваля.

Ганзейский флаг вручила мэру города Брилона Кристофу Бартчу и.п. главы города Пскова Елена Полонская.

-На пути к проведению 40-х Международных Ганзейских дней в Брилоне Псков был и стал одним из важнейших пунктов. Своей открытостью и гостеприимством, активным участием вы, жители Пскова, построили мост, который соединил Брилон и Псков, - отметил Кристоф Бартч. Он также пригласил псковичей в Брилон на 40-е Ганзейские дни.

В рамках церемонии закрытия также были переданы ключи от русских Ганзейских городов и флаг русской Ганзы городу-организатору следующих русских Ганзейских дней Великому Новгороду.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого под руководством Александры Пермяковой исполнил русские народные песни разных регионов России, вокально-хоровые сюиты и даже среднерусские частушки.

Напомним, что 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.