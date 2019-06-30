Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Сорок тысяч псковичей и гостей города посмотрели ганзейский салют

30 июня 2019 года, 14:16

Сорок тысяч гостей и жителей Пскова стали зрителями праздничного фейерверка, который завершил третий день 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, салют длился более 10 минут и стал кульминацией самого насыщенного на события дня псковской Ганзы-2019.

На 13 сценических площадках весь день выступали российские и зарубежные артисты различных жанров. Участники фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза» проводили мастер-классы, парады дружин, интерактивные программы. Также работали «Город мастеров», «Ганзейский рынок», Выставка достижений промышленности Псковской области, Международный кинофестиваль «Западные ворота», выставка работ Международного пленэра, мультимедийный фестиваль «Цвет белой стены». В Финском парке появилась липовая «Аллея дружбы».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В охране общественного порядка на Ганзе в Пскове задействовано около 700 полицейских
Ганза в Пскове завершится передачей ганзейского флага и праздничным концертом
В воскресенье псковичей и гостей города ждет теплая погода
Ганзейский салют в Пскове длился больше 10 минут
Кинофестиваль «Западные ворота»: расписание фильмов на 29 июня
Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»
На выставке промышленников в Пскове более 40 предприятий представляют свои площадки
29 июня: куда пойти в Пскове на Международных Ганзейских днях
В Псковской области прекратили свою деятельность 5 районных судов

Комментарии

Авторизация
No comments
Это Средневековье, детка

Культура
26 июня 10:15

Это Средневековье, детка

Зарядить пушку, поймать рыбу на костяной крючок, сплести канат и проверить свои силы в схватках с опытными воинами смогут посетители фестиваля «Псковская Ганза»
Ганза в городе

Культура / Фестиваль
21 июня 09:31

Ганза в городе

Кино, рынок, хор, шествие, салют - на какие мероприятия стоит сходить
Накрыли поляну

Культура / Событие
11 июня 09:59

Накрыли поляну

Пушкины из людей, зайцы из сена, музыкальные инструменты из лодок — то ли еще было ой-ой-ой!