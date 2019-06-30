Сорок тысяч псковичей и гостей города посмотрели ганзейский салют

Сорок тысяч гостей и жителей Пскова стали зрителями праздничного фейерверка, который завершил третий день 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, салют длился более 10 минут и стал кульминацией самого насыщенного на события дня псковской Ганзы-2019.

На 13 сценических площадках весь день выступали российские и зарубежные артисты различных жанров. Участники фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза» проводили мастер-классы, парады дружин, интерактивные программы. Также работали «Город мастеров», «Ганзейский рынок», Выставка достижений промышленности Псковской области, Международный кинофестиваль «Западные ворота», выставка работ Международного пленэра, мультимедийный фестиваль «Цвет белой стены». В Финском парке появилась липовая «Аллея дружбы».