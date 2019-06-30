В охране общественного порядка на Ганзе в Пскове задействовано около 700 полицейских

Полиция Псковской области обеспечивает безопасность граждан при проведении на территории областного центра Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД Псковской области, в охране общественного порядка задействовано около 700 полицейских, а также сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, члены народных дружин и представители частных охранных организаций.

УМВД России по Псковской области призывает соблюдать меры безопасности при проведении праздника, а также ознакомиться со списком предметов, запрещенных к проносу на массовые мероприятия.

В местах проведения массовых мероприятий запрещается:

1. Находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

2.Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения массового мероприятия или на прилегающей к нему территории.

3. Оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.

4. Скрывать свои лица, в том числе использовать маски, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

5.Проносить в место проведения массового мероприятия и использовать:

-оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы;

-колющие или режущие предметы,

-взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едкопахнущие вещества;

-радиоактивные материалы;

-огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;

-алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;

-напитки в стеклянной или жестяной таре;

-пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;

-технические средства (квадрокоптеры), радиостанции, средства звукоусиления.