Ганза в Пскове завершится передачей ганзейского флага и праздничным концертом

Сегодня, 30 июня, в Пскове состоится торжественное закрытие 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили «Псковской правде» организаторы, мероприятие начнется в 16:00. На главной сцене праздника в центре Псковского кремля пройдет передача Ганзейского флага немецкому городу Брилон, который в 2020 году примет юбилейный, 40-й фестиваль. Затем состоится праздничный концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.

Также в заключительный день Ганзы состоится закрытие кинофестиваля «Западные ворота» и «Ганзейского рынка». Также псковичи и гости города увидят парад делегаций, прибывших на праздник. Участники пройдут по Октябрьскому проспекту.

Программа праздника 30 июня

10.00 – 15.00 - Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк).

10.00 – 15.00 - Работа Ганзейского рынка (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект).

10.00 – 15.00 - Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы).

10.00 – 15.00 - Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, улица Ленина 1).

10.00 – 15.00 - Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)

10.00 – 14.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»).

14.00 – 16.00 - Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии).

13.00 - 15.30 - Шествие участников (улица Кузнецкая - Октябрьская площадь).

16.00 – 16.30 - Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней (Псковский Кремль).

16.30 – 18.00 - Праздничный концерт, ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого» (Псковский Кремль).