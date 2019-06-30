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Общество

В воскресенье псковичей и гостей города ждет теплая погода

30 июня 2019 года, 09:48
30 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Как сообщили «Псковской правде» в региональном управлении МЧС, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Ветер ожидается западных направлений 5-10 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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